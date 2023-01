Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est la fin d’une époque. Depuis le 1er janvier, le partage de compte est totalement interdit hors du foyer familial, mais personne n’a vraiment été inquiété jusqu’ici. Par contre, Netflix va bel et bien passer à l’offensive et va s’attaquer, d’ici mars ou avril 2023, à tous les « fraudeurs » qui agissaient, jusqu’ici, en toute impunité, et ce, parfois depuis plusieurs années. Ne tournons pas autour du pot : si vous regardez Netflix aujourd’hui avec le compte d’un collègue de travail, c’est normal que le géant du streaming souhaite vous faire payer. Par contre, d’autres situations (comme un ado qui utilise le compte de ses parents dans son kot universitaire) nous semblent moins « répréhensibles » et pourtant Netflix risque de faire la sourde oreille. Cédric Godart, expert de l’actualité numérique, répond aux 10 questions que tout le monde se pose sur ce sujet assez sensible…

de videos

Question 1/10 : Pourquoi Netflix s’attaque aux partages des comptes « hors du foyer familial » ?

Cela semble évident : pour gagner plus d’argent ! « La généralisation actuelle du partage de compte -plus de 100 millions de foyers dans le monde- compromet notre capacité à long terme à investir dans Netflix et à l’améliorer, ainsi qu’à développer notre activité », se justifie la plateforme de streaming dans un communiqué. Cédric Godart précise : « Netflix a de plus en plus de concurrents. Au début, ils étaient seuls. Aujourd’hui, il y a Prime d’Amazon, qui touche énormément de monde, mais aussi Disney+, RTL Play, Auvio, ou Paramount+ en France. Il est donc de plus en plus difficile, sur le marché de la vidéo à la demande, d’attirer de nouveaux clients. Du coup, Netflix s’attaque aux partages de compte… en espérant trouver de nouvelles sources de financement, via le recrutement de nouveaux abonnés qui piquaient le compte d’un proche ».

Lire aussi Jusqu’à 45 euros d’économie: pourquoi et comment passer de Amazon Prime France à Amazon Prime Belgique?

Question 2/10 : C’est aussi un risque pour Netflix… si les utilisateurs actuels n’acceptent pas les nouvelles conditions ?

« Oui, d’autant que les prix augmentent chaque année grosso modo ! »

Question 3/10 : Pour empêcher le partage des comptes, comment Netflix va-t-il procéder techniquement ? de videos

« Dès que vous allez vous connecter à Netflix, depuis une même adresse IP (celle de votre wifi à votre domicile par exemple), et ce à plusieurs reprises et de manière permanente, Netflix va déterminer qu’il s’agit de l’adresse IP de votre foyer familial.