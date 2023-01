Bonne nouvelle pour les navetteurs de Mons-Borinage: 55 millions d’euros investis pour les lignes de trains de la région

« En décembre dernier, je lui demandais de nouveau que des mesures urgentes soient prises pour mettre fin aux retards aux heures de pointe, à la suppression des correspondances, au manque de voitures, mais aussi aux suppressions pures et simples des trains pour rejoindre son lieu de travail ou son domicile », explique celui qui est également bourgmestre d’Hensies. « Pour une fois, la réponse donnée par le ministre laisse entrevoir un espoir d’amélioration pour les navetteurs. »

Le député fédéral Eric Thiébaut (PS) a interpellé le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo) sur les problèmes récurrents et répétitifs que rencontrent les navetteurs de la ligne Bruxelles-Quiévrain.

De nouvelles voitures

Georges Gilkinet annonce en effet la mise en service progressive des nouvelles voitures M7. « Les vieilles automotrices AM80 de la liaison Quiévrain – Mons – Bruxelles – Liège sont progressivement retirées de la circulation et remplacées par des M7 flambant neuves », précise le ministre. « Depuis début octobre, près d’un tiers des trains de cette liaison sont des nouveaux trains M7, dans la composition la plus récente en Belgique. Le renouvellement de la flotte se fait progressivement, en fonction des livraisons du constructeur, mais améliore la fiabilité et la ponctualité du service, tout en apportant un confort supplémentaire indéniable pour les voyageurs. »