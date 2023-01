Affaissement à Binche: la rue Zephirin Fontaine est à nouveau accessible à la circulation

Les travaux à la rue Zephirin Fontaine, à Binche, se sont déroulés plus vite que prévu, et la voirie a été rendue à la circulation ce mardi déjà, plutôt que ce mercredi comme c’était prévu initialement.

Lire aussi Binche: affaissement de voirie rue Fontaine, les bus TEC sont déviés

Pour rappel, un affaissement de l’accotement a été constaté fin de semaine dernière à hauteur du nº136 de la rue Fontaine. L’accotement était emprunté par les véhicules car un chantier d’Ores, juste en face, empiétait sur la chaussée, mais le charroi a provoqué cet affaissement. Le SPW travaillait pour reboucher le trou et renforcer la chaussée depuis ce lundi matin 9h, et devait terminer ce chantier pour ce mercredi midi. Les lignes TEC 132, 133 et 136 étaient, elles, déviées par le chemin à Carrosses et la rue de Namur.