Prix de l’entrepreneuriat 2023 à Comines: les vainqueurs sont…

Le prix de l’horeca, du starter, du commerce, du public, de l’artisanat et celui du jury ont été complétés cette année par le prix du service. Dans un centre culturel bondé, tous les entrepreneurs de la commune frontalière ont pu suivre l’événement de remise des prix. Tous attendaient avec impatience l’annonce des heureux élus qui pourraient remporter ce trophée.

Le prix de l’horeca a été décerné, pour cette édition 2023, au restaurant « Au Savoye ». Le fait que Stéphane Mylle (53 ans) et Catherine Grima (47 ans) aient ouvert leurs portes en pleine crise et à investir dans ce lieu qui trône sur la place Saint Anne, a charmé le jury. Le prix de l’artisanat a été décerné au « Miel et les Abeilles » d’Amaury, apiculteur et artiste autodidacte qui a réussi à faire fonctionner plus de 20 ruches comme une véritable mini-entreprise.