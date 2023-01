Plein les oreilles à Spa-Classic

Du 12 au 14 mai prochains, le circuit de Francorchamps accueillera la 11e édition de Spa-Classic, un événement traditionnellement haut en couleurs qui propose une série de courses et de démonstrations de véhicules historiques. Il n’y a d’ailleurs pas que les fans de voitures qui seront ravis puisque tout est fait pour accueillir petits et grands dans une ambiance à la fois décontractée et familiale.

Génération Prost-Senna-Schumacher

Cette année, Peter Auto, qui organise l’événement, a préparé une jolie surprise puisque, outre les nombreux « plateaux » qui réunissent des voitures de différentes catégories, les spectateurs auront droit à une démonstration de Formule 1 intitulée Formula Legends 3.5. Il s’agit des F1 des années 1987 à 1994, c’est-à-dire celles de la génération Prost-Senna-Schumacher propulsées par les fameux moteur 3.5 atmosphériques. Attention les oreilles !