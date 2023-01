La BMW M3 CS joue à « Puissance 4 »

On vous avait déjà montré les photos en avant-première suite à leur fuite sur Instagram, aujourd’hui BMW dévoile les caractéristiques de sa nouvelle M3 CS. Si le moteur est identique à celui de la M4 CSL avec 550 ch, le grand changement vient de la transmission intégrale pour transmettre cette cavalerie au sol. Autre différence notable : la M3 CS conserve ses places arrière, alors que le M4 CSL fit l’impasse dessus pour réduire son poids.

Plus de 300 km/h !

Grâce à ses quatre roues motrices, la M3 CS accélère plus fort que sa sœur : 0 à 100 km/h en 3,4 secondes (contre 3,7 secondes pour la CSL). Et sa vitesse de pointe dépasse les 300 km/h ! Par rapport à une M3 « normale », la CS bénéficie de suspensions adaptées, d’une ligne d’échappement spécifique à la sonorité envoûtante et d’une face avant redessinée.