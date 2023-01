Polestar 2 : jusqu’à 635 km d’autonomie !

Difficile de distinguer la « nouvelle » Polestar 2 de l’ancienne. Tout au plus la Sino-Suédoise se rapproche-t-elle de la Polestar 3 au niveau de la face avant. Mais à part ça, rien à se mettre sous la dent. Les vraies nouveautés sont invisibles, et pourtant elles sont importantes. Tout d’abord, le nouveau moteur électrique entraîne désormais les roues arrière (avant sur la précédente version), gagne 68 ch (299 ch) et, grâce à une nouvelle batterie de 82 kWh, l’autonomie de cette version « Long Range » atteint désormais 635 km ! Quant à la version d’entrée de gamme, elle se contente d’une batterie de 69 kWh pour une autonomie de 518 km.

421 ch pour le haut de gamme

Pour ceux qui veulent des chevaux en plus, la Polestar 2 est disponible en version quatre roues motrices propulsée par deux moteurs électriques. La puissance totale atteint 421 ch pour une autonomie de 592 km. Notez qu’une version « Pack Performance » encore plus puissante est également proposée.