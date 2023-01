Nouvelle tuile pour DéFI en province de Namur: les cinq mandataires de Floreffe rejoignent Les Engagés

Les élus sont d’actuels partenaires de RPF, dont la grande majorité est déjà apparentée au mouvement politique de Maxime Prévot. Les cinq mandataires disent se réjouir que le changement de majorité intervenu il y a un an environ ait permis de redonner un souffle nouveau sur Floreffe.

L’ensemble des mandataires DéFI de la commune de Floreffe rejoignent le rang des Engagés. Oliver Trips, Cédric Duquet, Stéphanie Stroobants, Maxime Despontin et Vanessa Laurent, l’ont annoncé ce mercredi.

« La nouvelle équipe s’entend remarquablement bien, et ces liens interpersonnels forts, nourris de respect mutuel et de projets collectifs importants pour Floreffe, nous ont amenés à nous rapprocher des Engagés », témoigne le 1er échevin Olivier Trips.

« Le récent rejet de DéFI de vouloir constituer une plateforme politique plus large apportant des solutions pragmatiques, ancrées sur le terrain et ayant le courage de changer la politique traditionnelle, a achevé de nous convaincre », poursuit-il, trouvant le projet des Engagés « moderne » et proche du quotidien des gens.