Véronique Genest: «Être chroniqueuse dans TPMP, ce n’est pas drôle du tout»

Ça faisait un moment qu’ils me faisaient des appels du pied. J’ai fini par dire « Allez, pourquoi pas ? », parce que je trouvais intéressant de pouvoir parler de plein de choses et que c’était une tribune marrante. Mais finalement, ce n’est pas drôle du tout. Ça ne l’est pas de se faire agresser, parce qu’il y en a trois sur le plateau qui ne peuvent pas te saquer, tu ne sais même pas pourquoi. Et en plus sous des prétextes absolument faux. C’est compliqué de se faire reprocher des choses qu’on n’a pas dites. Je suis quelqu’un qui fait confiance, je pense toujours que ça va bien se passer.

Non, ils m’avaient dit : « Ça va être bon enfant, très convivial. Tu vas voir, ça va être drôle. » Résultat : je me fais traiter d’homophobe, ce que je ne suis pas. J’ai soigné mon frère, qui était atteint du sida, pendant des années. Vraiment, c’est une accusation qui n’a aucun sens. Matthieu Delormeau a dit après l’émission : « Elle m’a traité de sale gay », mais jamais ! Je n’ai jamais été homophobe. Pareil sur le voile. J’ai mon opinion sur le sujet, mais je n’ai jamais agressé personne. On ne devrait pas avoir le droit de dénoncer aussi facilement des choses qui sont fausses. Après, c’est repris sur la Toile et ça fait boule de neige. Alors que je n’ai d’animosité envers personne. Pourquoi me faire des sourires dans la loge si c’est pour me saquer ensuite ?

