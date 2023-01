Des enfants belges impliqués dans un accident de car en Allemagne sur la route du retour des classes de neige: le conducteur était expérimenté et en bonne santé

L’entreprise est propriétaire des trois autocars qui ramenaient les élèves en Belgique après leur voyage scolaire. D’après son dirigeant Francis Paulussen, les temps de repos et de conduite ont été respectés.

« Je peux dire que les conducteurs se sont suffisamment reposés et qu’ils n’étaient pas restés trop longtemps derrière le volant », fait-il valoir. « Ce sont deux conducteurs très expérimentés, employés depuis longtemps et nous n’avons jamais eu de problème avec eux. » M. Paulussen souligne que les chauffeurs qui conduisent un autocar sont soumis à un examen médical et doivent remplir des conditions pour conserver leur permis.