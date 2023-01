Le chauffard qui avait tué Fabien Billen en roulant comme un fou, à Surister, condamné à de la prison ferme

Mais le chauffard, au lieu de se préoccuper de sa victime, prend la fuite à travers une prairie où sa voiture a échoué et se cache dans un bois où les policiers le débusqueront 45 minutes plus tard. Ils notent une forte odeur d’alcool et le refus du conducteur de se soumettre à un test sanguin. Ce dernier est évidemment arrêté et mis en détention préventive.

Fabien Billen n’a eu aucune chance. - D.R.

En prison, Przemyslaw Schmitz (33 ans), d’origine polonaise mais adopté par un couple de Jalhay, y était toujours cinq mois plus tard, au moment de répondre du drame qu’il a causé devant le tribunal correctionnel de Verviers. Il y était poursuivi pour une kyrielle de préventions : homicide involontaire, délit de fuite, non-assistance à personne en danger, conduite en état d’ivresse, fausse immatriculation du véhicule, refus du contrôle sanguin. Plus une volée de préventions liées au roulage, dont la vitesse excessive estimée au moins à 95 km/h.

Un cynisme effarant

Face au tribunal, il avait expliqué avec un calme troublant qu’il n’avait rien bu ce jour-là, mais bien la veille où il avait consommé de la sangria et du vin « avec modération » et que l’odeur d’alcool détectée par les policiers était due au fait qu’il avait renversé du vin sur lui la veille. Il expliquait aussi sa vitesse excessive parce qu’il était pressé car il devait absolument chercher des cigarettes avait-il dit avec un cynisme effarant.

Le chauffard récidiviste a été condamné. - D.R.

Concernant son délit de fuite, au lieu de porter secours au motard, il avait eu cette explication pour le moins édifiante : « J’étais en état de panique, je ne voulais pas fuir, mais simplement rentrer chez moi » !

Randonnée macabre

Mme Troisfontaines, ministère public, avait parlé de randonnée macabre et de comportement asocial. Elle avait évoqué le casier judiciaire du prévenu, lourd de pas moins de neuf condamnations pour des affaires de roulage, notamment pour conduite sous influence et vitesse excessive. Elle réclamait un an de prison pour l’homicide, et un an pour ce qui est lié au roulage, plus une déchéance à vie.

Lire aussi Un camion emboutit la façade du Relais de la Sauvenière à Spa: «Il faut faire quelque chose!»

La défense, assurée par Me Hoffait et Me Uerlings, avait fait valoir qu’il n’avait pas voulu tuer quelqu’un, mais qu’il va devoir vivre toute sa vie avec ça. Elle sollicitait une peine avec sursis probatoire.

Le tribunal le lui a accordé, mais pour une partie seulement de la peine prononcée, 1/3 des 2 ans de prison, soit 16 mois de prison ferme.