Condamné par défaut pour le viol d’une adolescente à Farciennes, Dany, 19 ans, a fait opposition: «Elle savait bien pourquoi elle était là»

Dany n’est pas venu au tribunal, il a donc été condamné par défaut à 5 ans de prison ferme: « Les autres m’ont dit que j’avais été condamné. Je ne savais pas quoi faire. Je ne suis plus sorti de chez moi, je ne suis plus allé travailler. Finalement, je suis allé voir un avocat et j’ai été arrêté », marmonne-t-il à l’audience.

« Elle savait »

Comme les trois autres, il nie avoir violé la jeune Mina le 25 mai 2021.