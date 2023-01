Le tour de France à vélo de deux Normands pour sensibiliser au dérèglement climatique

La Grande boucle commencera samedi 28 janvier 2023 pour Guillaume Labeyrie et Nicolas Marques, et non le 1er juillet comme pour les champions Romain Bardet et Tadej Pogacar. L’urgence climatique a poussé ces deux amis originaires de la région de Rouen à se lancer dans un tour de France en VTT. À 26 ans, ils ont connu un déclic cet été, une « prise de conscience du dérèglement climatique » avec les mégafeux, les sécheresses, les inondations… « Je n’avais pas du tout saisi l’ampleur du problème, avoue Guillaume. J’ai pris une claque en lisant la synthèse du sixième rapport du Giec [Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat NDLR]. »

Bienvenue à l'école des pôles à bord du trois-mâts Le Français

Face à ce constat accablant, Guillaume et Nicolas ont voulu agir. Depuis septembre 2022, ils préparent leur périple. Du 28 janvier au 6 mai 2023, les « sportifs mais pas cyclistes » vont parcourir 3 000 km en 14 semaines. Le duo va s’élancer de Nice et s’arrêter à 28 reprises pour « rencontrer des gens qui proposent des solutions pour lutter contre le changement climatique ». Guillaume et Nicolas se mueront alors en intervieweurs. Ils réaliseront des entretiens qui seront publiés sur les réseaux sociaux sous forme de « vidéos de deux-trois minutes de type “Konbini”, dynamiques, pour avoir un impact ».