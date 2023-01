Visite au cœur du chantier du CampusUCharleroi: la fin des travaux prévue en 2023 (photos)

Voilà trois ans que les travaux du futur CampusUCharleroi ont commencés à la ville haute. Un chantier d’ampleur dont le terme est toujours prévu avant la fin de l’année 2023. Ce projet, c’est la collaboration entre la Province du Hainaut, l’ULB, l’UMons et l’Université Ouverte. Mais c’est aussi le travail entre la Ville de Charleroi, la Région Wallonne et l’Union Européenne, via les fonds FEDER. En tout, 50 millions d’euros ont été investis pour la rénovation des bâtiments Zénobe Gramme, Maçonnerie et Solvay. Ces derniers accueilleront des auditoires, des salles informatiques, des salles de travail, des laboratoires… Et permettront de déployer la vie estudiantine à la ville-haute.

Visite du chantier Une partie du bâtiment étant classée, les travaux ont donc dû assurer le respect de l'authenticité du bâtiment. Mais il était également important de s'assurer d'offrir aux étudiants un lieu moderne et performant en matière d'énergies. Le plus grand auditoire pourra accueillir 250 élèves et sera logé à l'entrée du bâtiment Maçonnerie. Le Zénobe Gramme garde tout son cachet et ses auditoires donnent sur la ville.

Sur une surface de 30.000m², ces bâtiments seront donc dédiés à la formation. À l'enseignement supérieur, mais aussi à la promotion sociale, à la reconversion professionnelle et aux écoles techniques et professionnelles. L'UE sur place Le président du Comité européen des Régions, Vasco Alves Cordeiro, s'est ce mercredi rendu sur le chantier pour voir de ses yeux, « l'ambition de la Région et de la Ville ». Suite à sa visite, le président a non seulement félicité Paul Magnette et Elio Di Rupo, mais a aussi soulevé l'importance du rôle des villes et des régions dans la réalisation de projets d'ampleurs soutenus par l'UE. « Sans les régions et villes, il y aurait une faille bien plus large entre l'ambition, la créativité des projets et la réalité. Le campus est une démonstration claire qu'elles ont un rôle fondamental dans la réalisation du projet européen. »