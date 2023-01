Guillaume Canet: «Pour Zlatan, j’avais envie d’un guerrier»

Le 1er février, « Astérix & Obélix : L’empire du milieu » arrivera enfin en salles ! Un rendez-vous réussi pour Guillaume Canet, à la fois héros principal et réalisateur. Lui et Gilles Lellouche, qui joue Obélix, se sont confiés à Ciné-Télé-Revue.

Après cinq ans d’attente, la cinquième aventure en chair, en os et en gnons d’Astérix et Obélix arrive enfin en salle ce 1er février. L’équipe, emmenée par Guillaume Canet, qui tient aussi le rôle principal, aura dû faire face à un abandon de la Chine comme lieu de tournage, à des intempéries violentes en Auvergne, à une crise sanitaire mondiale, mais ça y est, elle peut nous présenter son jouet ! Guillaume Canet et Gilles Lellouche ont accordé une interview à Ciné-Télé-Revue à découvrir dès ce jeudi 26 janvier dans votre magazine préféré. En voici déjà quelques extraits.

L’an 50 avant J.-C. L’impératrice de Chine victime d’un coup d’Etat qui l’envoie en prison, sa fille, la jolie princesse Fu Yi (Julie Chen), n’a d’autre choix que de fuir à l’Ouest avec l’aide de commerçants phéniciens se faisant passer pour des Gaulois – plus à la mode. Parmi eux, Graindemaïs (Jonathan Cohen). Ils l’emmènent dans un petit village d’Armorique qui résiste encore et toujours à l’envahisseur romain. Là, Astérix et Obélix décident d’aider Fu Yi à libérer sa mère et à la remettre sur le trône. Mais c’est compter sans un certain Jules César (Vincent Cassel), soucieux de se refaire une réputation auprès de Cléopâtre (Marion Cotillard) en allant conquérir l’Empire du Milieu…

Il y a un peu de moi, oui. C’est drôle, d’ailleurs, lors d’une réunion avec le producteur Jérôme Seydoux autour du casting, il me demandait pourquoi au départ je ne voulais pas le jouer, alors que j’avais des éléments de caractère proches de lui, le côté téméraire, volontaire, et petit nerveux qui veut que les choses soient faites dans les règles, un peu chiant ! Astérix me touche aussi par sa dépendance à la gourde magique. Il sait que sinon il n’est pas aussi fort que les autres, et ça l’attaque un peu, pour moi. Il est un peu frustré par rapport à Obélix. Cet aspect-là de sa personnalité m’a titillé durant l’écriture.

Gilles : Je confirme qu’il est un peu chiant ! (Rires.) Bon, le mot est un peu fort, mais enfin… On a tous quelques traits de caractère de nos personnages. Mais si on creuse, c’est le cas pour tout le monde ! Surtout, Guillaume comme moi, on a encore ce côté ado, enfant mal dégrossi. On n’est pas complètement adulte ! C’est un dénominateur commun des gens qui font ce métier, on a besoin de se soustraire du réel, de se raconter des histoires. Ce genre de film convoque l’enfant qu’on a tous en soi, et ça fait beaucoup de bien.

Gilles, avez-vous des « pâquerettes dans les yeux », comme Gérard Depardieu vous a conseillé d’imaginer Obélix ?

Globalement, oui ! Je suis quelqu’un d’assez optimiste, j’essaye d’aborder la vie, les gens, avec curiosité et bienveillance. Après, comme la plupart des gens, j’ai ma part de paranoïa, mes côtés sombres. Ce serait pas mal, non, si chacun avait un peu de pâquerettes dans les yeux, était enthousiaste et curieux envers le monde, plutôt que de vouloir le détruire ? Obélix est magnifique parce qu’il n’a pas de préjugés, comme un enfant.

Le film est bien sûr bourré de références, dont beaucoup au film de Chabat !

Guillaume : Bien sûr ! Parce que c’est mon préféré. Je pense qu’on aime les mêmes films, avec Alain, le même décalage et la même autodérision. Je n’aurais pas la prétention de comparer mon film au sien, mais il y avait l’envie d’aller dans la même veine. Je voulais aussi des références au cinéma que j’aime et aux grandes comédies populaires, comme « La chèvre », « Les Bronzés »… Il y a bien sûr « Il était une fois en Amérique ». C’est mon film de chevet. Ça me plaisait de voir Vincent Cassel partir en arrière comme Robert De Niro à la fin du film, sur la musique de « Deborah » écrite par Ennio Morricone. Puis il y a « L’extase de l’or », la musique de Morricone pour « Le Bon, la Brute et le Truand »… Ce sont des films qui m’ont fait rêver enfant, comme Astérix. C’était marrant de les lier.

Guillaume, comment c’est effectué le choix des nombreux guests comme Zlatan Ibrahimovic, qui joue un terrible soldat romain, ou Angèle, qui joue la belle Falbala ?

C’est merveilleux pour les adultes comme pour les enfants de voir tout un panel de gens populaires dans un film événement, de fête. On a envie d’inviter le plus de gens au banquet ! Pour Zlatan, j’avais envie d’un guerrier. C’est une idée qu’on m’a suggérée et que j’ai trouvé géniale. Angèle, c’est une icône tellement appréciée en France. Pour Falbala, elle était parfaite. J’étais sûr que ce serait une bonne actrice, j’ai senti qu’elle avait le truc. A mon avis, elle fera plein d’autres films. J’avais envie que ce ne soit pas juste un clin d’œil, un truc un peu gratuit. Ça me plaisait qu’ils aient un truc à jouer.