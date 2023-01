L’interview star de Pierre de Maere: «Lady Gaga, c’est ma mère spirituelle» (vidéo)

J’ai trouvé ça passionnant, excitant. C’était l’année des premières fois, à la télé et sur scène. Je n’étais prêt pour rien et en même temps, comme tout est allé si vite, j’ai appris plein de choses.

Depuis tout gosse, la célébrité me fascine. Mon modèle absolu, c’est Lady Gaga. C’est la femme de ma vie. C’est ma mère spirituelle. Elle m’a éduqué autant que ma propre mère. Lady Gaga aussi rêvait depuis toujours d’être une star. C’est une mentalité qui passe beaucoup mieux aux Etats-Unis ; ici, on dissimule plutôt son ambition.

Ce qui n’est pas votre cas, puisque vous assumez totalement. Vous avez même sorti des mugs sur lesquels est écrit « Make me famous » !

Je l’assume, mais avec une pointe de second degré tout de même. Ce qui m’intéresse dans la célébrité, ce n’est pas tant le strass et les paillettes, mais l’idée que ce que j’écris touche les gens et est populaire. En France et en Belgique, le mot populaire a une connotation péjorative, alors qu’on peut faire de la musique populaire mais qui soit créative et novatrice aussi. Le microcosme parisien qui se touche lui-même ne m’intéresse pas. Ce que je veux, c’est fédérer le plus grand nombre, comme Stromae y est arrivé