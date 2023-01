Voici le secret d’Olive pour vivre en bonne santé jusqu’à 100 cent ans

À l’occasion de son centième anniversaire, Olive a révélé son secret pour vivre longtemps. « Évitez de parler à des hommes étranges et tout ira bien ! », a partagé la centenaire. « Je n’arrive pas à croire que j’ai 100 ans, mais c’est incroyable », a-t-elle complété.

Par ailleurs, l’anglaise a ajouté que son second secret pour vivre heureux et longtemps était simplement de se satisfaire de la vie et de tirer le meilleur parti de ce que l’on a.