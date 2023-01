Simulation d’un exercice de gestion de crise à Court-Saint-Étienne: intoxication au CO lors du collège communal

Le but de l’opération était double : d’une part pour évaluer l’adéquation du plan général d’urgence et d’intervention communal (PGUIC) à la réalité d’une situation d’urgence. D’autre part la qualité de la coordination effective entre les différentes disciplines tenues d’intervenir lorsqu’un incident se produit sur le territoire de la Commune.

Durant deux heures, un cas pratique (une intoxication fictive au CO s’étant produite au Crématorium du Champ de Court) a été simulé en salle du Collège, dans des conditions se rapprochant au maximum de la réalité.

Une matinée remplie de rebondissements et riche en enseignements puisqu’elle a permis de mettre le doigt tant sur les aspects positifs que sur les points à améliorer afin de maximiser l’efficacité des actions menées par la Commune pour protéger tout qui et tout ce qui se trouve sur son territoire.

En attendant un rapport détaillé (à usage interne) qui devrait permettre à la Commune d’orienter ses efforts futurs grâce à des pistes d’amélioration concrètes, la Province a néanmoins salué la Commune de Court-Saint-Étienne pour son implication générale dans cet exercice et a souligné sa prise de conscience quant à la nécessité de tester et de maintenir à jour son plan général d’urgence et d’intervention.