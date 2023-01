René est dépité: le Belge, qui doit payer des frais de 35.000 euros, ne s’attendait pas à ça, «malgré les dommages évidents, je ne reçois rien»

Du jour au lendemain, René Noten, un habitant de Pelt dans le Limbourg, remarque que ses panneaux solaires et son chauffe-eau ne fonctionnent plus. Investiguant toute la maison, ce dernier découvre alors qu’une martre (un rongeur proche de la fouine, ndlr), s’est introduite dans son grenier et a rongé les câbles électriques de ses installations, expliquent nos confrères de HBVL.

Vraisemblablement excité, l’animal aurait même déplacé des tuiles du toit pour accéder plus facilement à ses proies détruisant au passage une partie de l’isolation. Si attraper une martre n’est pas autorisé, la chasser l’est et c’est donc ce que René a cherché à faire par tous les moyens.