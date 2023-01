Jeunes, moins jeunes, sportifs, créatifs... Voici les citoyens mis à l’honneur par Soignies

Citons d’abord Thomas et Dimitri, deux passionnés à la tête de la brasserie Hoppy, primée lors du concours de bière de la Province du Hainaut, avec une quatrième place pour sa stout, l’Erebus. Ensuite Caroline Puche, gérante du restaurant l’Atelier de Marius, qui a reçu le label « Table de Terroir ».

Côté sportif, François Fouss, qui à 40 ans passés, a bouclé son deuxième Ironman à Hawaii en moins de 10h et est champion de Belgique en triathlon demi distance. Mais également le jeune Mathis Alves, karatéka champion de Belgique en U15. En tennis de table, Martin Deschamps (16 ans), invaincu en criterium provincial et qualifié pour les championnats de Belgique et Marion Renuart, classé 190ème belge dans la division 3 nationale…messieurs. Citons aussi Florian Lemaire, assistant arbitre international au sein de la FIFA, ainsi que Danny Roossens et Yves Calomme, responsables du Rugby Club Soignies, dont les équipes ont fait d’excellents résultats.