En 2023, la Ville de Ciney consacrera 1,8 million d’euros aux économies d’énergie

« Dix bonnes nouvelles » ont été relevées par l’échevin des Finances, Gaëtan Gérard : la stabilité des taxes et du foncier, le maintien de l’ensemble du personnel et même l’engagement d’agents, les divers subsides attribués aux clubs et associations, mais aussi la continuité de l’ensemble des services à la population.

Marqué par la crise

L’élu établit un budget « prudent » et « tourné vers l’avenir ». Comme on peut s’en douter, les prochaines années seront difficiles et guidées par des économies d’énergie. À l’image d’autres communes, Ciney dresse une augmentation des dépenses en matière de personnel (indexation des salaires) et des coûts de l’énergie.