RTL Info: un nouveau décor qui booste les audiences

C’est une annonce qui n’est visiblement pas tombée dans l’oreille de sourds… Car mardi soir, sur les coups de 19 heures, les téléspectateurs s’étaient réunis en plus grand nombre devant la grand’messe de RTL. Le RTL Info 19 heures, dont les audiences avoisinent généralement les 550.000 téléspectateurs, en a rassemblé 100.000 de plus à l’occasion de présenter son nouveau décor.

Debout tous !

Pour la présentatrice, comme pour les autres journalistes qui se succéderont – dont, ce week-end, le « petit nouveau » mais déjà ancien dans la maison Michael Miraglia – aux commandes du journal télé lifté, il a fallu aussi répéter, s’adapter pour prendre possession des lieux et utiliser au mieux toutes les capacités de ce nouveau décor. « Il y a deux choses », explique Caroline. « D’abord, comme le décor et son grand écran permet de nouvelles possibilités narratives, je dois me concerter chaque jour avec une autre équipe quant à ce qu’on affiche en grand sur les écrans, quant à mes déplacements sur le plateau… Ensuite, sur ce qui est de la mécanique du journal, est la même pour moi. On avait déjà pris l’habitude de se déplacer un peu dans l’ancien décor ».