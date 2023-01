L’ensemble des chèques mazout n’ont pas encore été distribués: si vous ne l’avez pas encore reçu, il faudra encore attendre un peu…

Outre les chèques pour le gaz et l’électricité, le gouvernement fédéral accorde également une allocation de 300 euros à ceux qui se chauffent au mazout. Ces ménages devaient faire eux-mêmes la demande pour ce chèque.

Le gouvernement fédéral a déjà versé un peu plus de 630 000 chèques pour le mazout de chauffage. C’est ce qu’a répondu mercredi le secrétaire d’État Thomas Dermine (PS) aux questions d’Anneleen Van Bossuyt (N-VA), Melissa Depraetere (Vooruit), Mathieu Bihet (MR) et Hervé Rigot (PS) en commission de l’économie de la Chambre.

Entre-temps, 836 067 personnes l’ont fait, a indiqué mercredi dans l’hémicycle le secrétaire d’État à la Relance Thomas Dermine, qui a remplacé son collègue de parti et ministre de l’Économie Pierre-Yves Dermagne. Parmi celles-ci, 661 499 demandes ont été traitées, et 605 020 ont déjà été approuvées et décaissées, tandis que les 56 479 autres ont été rejetées. Les chiffres datent du 19 janvier.