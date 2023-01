Seraing, la pire équipe d’Europe à domicile: les Métallos n’ont plus gagné devant leur public depuis un an!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Bon anniversaire ? Pas vraiment. Il s’agirait même plutôt du genre de célébration dont on se passe bien. A ce jour, il y a un an exactement que le RFC Seraing n’a plus remporté le moindre match de championnat au Pairay. Douze mois sans succès, excepté en Coupe. C’est long. C’est dingue. En Europe, aucune équipe ne court derrière une victoire dans son stade depuis aussi longtemps, les « dauphins » des Sérésiens étant les Portugais de Paços de Ferreira, incapables de s’imposer à domicile depuis le 9 avril 2022.