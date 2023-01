Dernière phase pour les travaux de réhabilitation du site Vieille Montagne à Grâce-Hollogne

Le vaste site Vieille Montagne, localisé entre les rues de l’Hôtel communal, de Ruy, Colladios et Michel Body à Grâce-Hollogne, entre dans sa dernière phase de réhabilitation, indique la SPAQUE au travers d’un communiqué.

Après avoir réalisé un entretien du site fin 2022 (déboisement et débroussaillage le long de la rue Michel Body), la SPAQUE entame les travaux d’assainissement de deux taches de pollution ponctuelle, ainsi que la sécurisation géotechnique et environnementale de l’ensemble du remblai présent sur les zones non réhabilitées du site.