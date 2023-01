Corruption au Parlement européen: l’épouse et la fille d’Antonio Panzeri ne seront pas extradées vers la Belgique

Pier Antonio Panzeri est sous mandat d’arrêt depuis son arrestation, le 9 décembre. Il est inculpé de faits de participation à une organisation criminelle en qualité de dirigeant, de blanchiment d’argent et de corruption publique active et passive.

Selon l’enquête dirigée par le parquet fédéral, le Qatar et le Maroc auraient tenté d’influencer les décisions et les résolutions du parlement européen par l’intermédiaire de l’ancien eurodéputé et de son association à but non lucratif Fight Impunity.