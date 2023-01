La Ville de Bruxelles veut créer un réseau horeca «chien admis»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Voici une bonne nouvelle pour les propriétaires de chien. « Surtout après la pandémie de covid, beaucoup de gens se sont retrouvés seuls et apprécient d’autant plus la présence d’un animal de compagnie », nous explique Zoubida Jellab, échevine en charge du Bien-être animal à la Ville de Bruxelles. « Et cela, même quand ils vont boire un verre ou manger au restaurant. »