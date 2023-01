Euro 2016, Thalys, Eurostar: les terroristes des attentats de Bruxelles envisageaient différentes cibles

La présidente de la cour, Laurence Massart, a débuté l’audience par la désormais traditionnelle question, adressée aux sept accusés détenus, des fouilles à nu avec génuflexions. Cinq d’entre eux - Salah Abdeslam, Sofien Ayari, Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa - ont confirmé avoir une fois de plus été dénudés en deux temps (d’abord le haut puis le bas du corps) et avoir dû se soumettre à des génuflexions. Les deux autres - Mohamed Abrini et Osama Krayem - n’ont pas souhaité répondre, comme à leur habitude dernièrement.

Najim Laachraoui y énumère plusieurs idées d’attentats, avec des cibles et des modus operandi multiples. Il avait ainsi pensé remplir une camionnette ou une voiture de 600 à 700 kg de TATP, ou placer cet explosif sous des rails. Concernant les cibles, il évoque l’Angleterre et la France, précisant que les «frères» de la cellule préfèrent garder la Belgique comme base de repli. Il propose ainsi de se focaliser sur l’Hexagone, estimant qu’un attentat en Angleterre est «trop risqué». Plus précisément, la cellule envisage de mener des attaques durant l’Euro de football, qui a eu lieu aux mois de juin et juillet 2016. Cela engendrerait des pertes financières importantes et servirait de «leçon à ceux qui s’engagent dans des frappes contre ’Dawla’ (l’organisation terroriste État islamique, NDLR)».

Toutefois, si la cellule venait à être débusquée et que les terroristes ne pouvaient «plus bouger», il y a «assez de cibles, ici», assure à son interlocuteur celui qui se fera exploser quelques jours plus tard à l’aéroport de Zaventem.

Kidnapping en vue

Najim Laachraoui évoque alors un projet dont il a discuté avec les frères El Bakraoui: le kidnapping d’une ou deux personnes en vue de la libération de «frères» ou «soeurs» ayant «travaillé» pour l’État islamique. Il cite comme exemple Mehdi Nemmouche, l’auteur de l’attentat au Musée juif de Belgique à Bruxelles.

Pour le chef d’enquête adjoint, ce récit autour de potentielles actions est «structuré, posé, réfléchi». Les propositions avancées restent toutefois soumises à l’approbation du chef de la cellule, «l’émir» Abou Ahmed.

Le calme de ce premier enregistrement contraste cependant avec le message audio suivant, enregistré la veille des attentats et alors que les accusés Salah Abdeslam et Sofien Ayari ont été arrêtés à la suite de la fusillade de la rue du Dries.

Dans la précipitation

Dans ce deuxième message, Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui, les deux kamikazes de Zaventem, expliquent que «la situation est telle» que la cellule, «cramée», «ne peut plus retarder quoi que ce soit».

L’homme surnommé «Abou Souleymane», et identifié par les enquêteurs comme étant Ibrahim El Bakraoui, explique qu’ils avaient «plein de plans, d’idées» mais qu’ils sont obligés de travailler dans la précipitation par peur de «pourrir» dans une cellule. «Abou Yahya est ici et déterminé», ajoute Najim Laachraoui. Abou Yahya serait le surnom de Mohamed Abrini, l’accusé qui a renoncé à se faire exploser à Zaventem.

Les deux kamikazes de l’aéroport fixent la date des attentats au matin du 22 mars, cette fois sans demander l’approbation de leur «émir». Les deux terroristes expliquent leur précipitation par la diffusion de photos des frères El Bakraoui dans la presse. «Les armes ont tardé», ajoutent-ils en outre. Ils vont dès lors utiliser les 130 kg de TATP fabriqués rue Max Roos.

Le métro et l’aéroport, où il y a des vols américain, russe et israélien dans la matinée selon «un frère», sont désignés comme cibles. Acculée, la cellule perpétrera «cinq ’dougmas’, direct», c’est-à-dire des attentats-suicides avec charge explosive, promet Najim Laachraoui. En réalité, seuls Ibrahim et Khalid El Bakraoui ainsi que Najim Laachraoui se feront exploser. Les accusés Osama Krayem et Mohamed Abrini abandonneront leur bombe respective.

Dans ce deuxième document audio, les deux terroristes disent encore avoir laissé des armes dans une cache pour des «frères». Ils détaillent alors leur arsenal, comprenant, entre autres, des kalachnikovs.