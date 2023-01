La réaction de Marc Coucke sur l’affaire de la vente d’Anderlecht: «Cela confirme des pratiques peu recommandables»

L’enquête judiciaire sur la vente à Marc Coucke du Sporting d’Anderlecht a débouché au renvoi en correctionnelle de quatorze suspects, dont plusieurs anciens décideurs du club. Face à ce tournant dans l’affaire, le propriétaire du RSCA se dit « reconnaissant que le tribunal creuse ».

« Cela confirme une fois de plus ce que nous disons depuis longtemps : que des pratiques peu recommandables ont eu lieu et beaucoup de cadavres sont sortis du placard », a confié Coucke dans une réaction partagée par Het Laatste Nieuws et le Nieuwsblad. « Et cela a déjà eu de nombreuses conséquences. »

S’il refuse de considérer que le malaise sportif actuel d’Anderlecht est l’une de ses conséquences, Coucke estime tout de même que « les circonstances extrêmement difficiles de la reprise – tant sur le plan financier que structurel – n’ont pas contribué à faire d’Anderlecht une success story ». « Je ne veux pas me cacher derrière cela, notre club ne devrait pas être 11ème au classement. Nos supporters méritent mieux que ça. Nous allons donc travailler très dur pour rectifier tout cela », poursuit-il.

Sur le plan juridique, Coucke envisage de se porter partie civile pour avoir accès au dossier et confirme qu’il demandera « évidemment » à être indemnisé si la fraude est avérée.

Les faits reprochés par le parquet aux onze personnes physiques, une société et deux cabinets d’avocats relèvent de l’escroquerie, faux, blanchiment, corruption, abus de confiance et violation du secret professionnel.