Procès des attentats à Bruxelles: Bilal El Makhoukhi a récupéré les armes qui se trouvaient rue Max Roos, selon l’enquête

Des notes de la Sûreté de l’État avaient mis en évidence des conversations entre l’accusé Mohamed Abrini et Bilal El Makhoukhi dans lesquelles ce dernier avait admis savoir où se trouvaient les armes et l’argent dont la cellule disposait encore. Avant son audition en juin dernier à la prison de Marche-en-Famenne, Bilal El Makhoukhi avait toujours nié ces faits lors des interrogatoires.

Des éléments qui allaient pourtant dans le sens du contenu d’un message audio, présenté plus tôt mercredi à la cour. Dans celui-ci, Najim Laachraoui et Ibrahim El Bakraoui envisagent un contact futur, après les attentats du 22 mars, entre un certain « Abou Ahmed » – identifié comme Oussama Atar, présumé mort en Syrie – et Bilal El Makoukhi afin de récupérer des armes laissées dans une cache et recevoir des instructions.