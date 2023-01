Amélie, habitante de Durbuy, se bat pour Hanif, son collègue afghan: «Alors qu’il a décroché un CDI, il va se faire expulser du centre de réfugiés le jour de ses 22 ans…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a six ans d’ici, Hanif était obligé de fuir son pays et les horreurs de la guerre sous peine de subir le même sort que son papa, tué par les Talibans en Afghanistan. Arrivé en Belgique en 2015, à l’âge de 15 ans, le jeune adolescent s’est intégré, a été à l’école, et parle le français. Depuis l’année dernière, il a même obtenu un CDI chez « Désiré », un salon de thé bien connu de Durbuy faisant partie des nombreux établissements Horeca que possède Marc Coucke. Dans cet établissement, il occupe la place de « chef du sucré ».

À la rue avec un CDI en poche

Depuis son arrivée en Belgique, Hanif est hébergé au Centre de la Jastré de Barvaux-sur-Ourthe, avec de nombreux autres réfugiés. « Malheureusement, la Croix-Rouge vient récemment de créer une nouvelle loi pour faire de la place dans leurs centres. »