«Certains jours, personne ne passe chez moi. C’est compliqué», témoigne Jocelyne, veuve de 54 ans qui bénéficie désormais de l’Espace 9 à Gembloux

« L’espace 9 », ouvert depuis le 7 novembre, est inauguré ce jeudi à Gembloux. Cet espace est un endroit communautaire destiné à nos aînés afin de lutter contre l’isolement. Pour les bénéficiaires, ce lieu où il est possible de s’inscrire à divers ateliers, est important pour faire face à la routine et surtout la solitude.

Jocelyne, une habitante de Gembloux âgé de 54 ans, y vient régulièrement. « Comme je suis veuve depuis des années, je me retrouvais seule. Comme je n’ai plus d’emploi depuis 22 ans à cause de mes soucis de santé, je ne voyais même pas de collègues. Depuis de longues années, je ne faisais plus rien. La solitude me pesait. J’ai eu quelques propositions pour faire des ateliers comme de la couture mais ça ne me plaisait pas. Donc, je regardais la télévision. Mais toute une journée, ce n’est pas amusant ».

«Avant, je me levais à 7h30, je rangeais ma maison et je dînais seule.» - DR

Désormais, Jocelyne a un agenda bien rempli.