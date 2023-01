Routes glissantes jusque jeudi: la Cellule d’Action Routière met en garde contre des conditions de circulation délicates

La zone de précipitations qui atteindra la Belgique au cours de la nuit de mercredi à jeudi pourra prendre la forme de neige, parfois fondante, ou de faibles pluies verglaçantes en Wallonie, indique la Cellule d’Action Routière (CAR), composée du Centre Régional de Crise de Wallonie (CRC-W), du centre Perex et de la police fédérale de la route. La Cellule met donc les automobilistes en garde contre les conditions glissantes qui prévaudront jusqu’à jeudi y compris et désire les inciter à la prudence, en particulier sur le réseau routier secondaire.

La Cellule d’Action Routière « confirme que tous les moyens conventionnels en personnel et en matériel du Service Public de Wallonie (SPW) restent mobilisés pour assurer au maximum la sécurité des usagers et maintenir de bonnes conditions de circulation sur les voiries régionales ». Des épandages préventifs sont prévus mercredi soir, au cours de la nuit et jeudi matin.