La commune de Manage recrute un directeur général: «Je ne sais pas encore si je serai candidate», dit Evelyne Lemaire, la DG faisant fonction.

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Bruno Pozzoni (PS), le bourgmestre de Manage, l’a souvent souligné : cette mandature aura vu deux bourgmestres et deux directeurs généraux officier. Pascal Hoyaux et lui-même pour les bourgmestres ainsi que Marc Minne et Evelyne Lemaire pour les directeurs généraux, véritables chefs de l’administration et courroies de transmission entre l’autorité politique et les services administratifs.