Aiseau-Presles a investi plus de 10 millions d’euros pour soigner ses voiries depuis 2018: plusieurs chantiers sont aujourd’hui en voie de finalisation

Les premiers visiteurs sont attendus au pôle muséal du proto-béguinisme dès le mois d’avril

Par Marie-Grâce Descamps Journaliste La Nouvelle Gazette

Aiseau-Presles entend trouver sa place dans le tourisme d’un jour. Elle mise ici sur le Centre d’Interprétation du proto-béguinisme d’Oignies (CIPO). L’année 2023 verra l’aboutissement de cet ambitieux projet. Lancé à l’automne dernier, le chantier touche à sa fin. Les premiers visiteurs de ce pôle muséal sont attendus dès le mois d’avril.

L’église d’Oignies, tout en restant cultuelle, fait partie intégrante du CIPO. Elle a d’ailleurs été rénovée pour la circonstance. Pour rappel, elle abrite les reliques de Sainte Marie d’Oignies, considérée comme l’une des premières béguines et les ossements du Cardinal Jacques de Vitry. On n’oubliera pas non plus l’orfèvre Hugo d’Oignies, créateur du trésor éponyme. « Le proto-béguinisme est né ici. Il suscite un réel engouement, notamment du public flamand. À partir du CIPO, nous voulons participer à la redynamisation de l’entité », indique Dominique Grenier, l’échevin en charge des Cultes. Aiseau-Presles et l’Évêché travaillent ici de concert. D’autres partenaires, y compris du Namurois, sont également associés à l’aventure.

La Commune a prévu d’investir 1,3 million d’euros dans ce projet. Et d’autres « développements » à la marge suivront. « Nous avons l’intention de créer une confrérie. On voudrait disposer de notre bière et, plus tard, d’un fromage », précise Jean Fersini.

La Papinière

Le Clos de la Papinière sera aussi inauguré dans les prochains mois. Pour rappel, il fera fonction d’annexe du centre culturel. Le lieu a été rénové de fond en comble. « C’est aujourd’hui un bijou », assure Dominique Grenier. « Ce bâtiment preslois a une valeur sentimentale, culturelle, historique. Il est cher à la population qui va le redécouvrir ».