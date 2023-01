Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cette annonce a été faite par Jacek Saryusz-Wolski, un eurodéputé de Prawo i Sprawiedliwo (Droit et Justice en français). Elle n’est pas passée inaperçue en Pologne. Précisons que ce parti, le PiS, a été créé par les frères Kaczyski est qu’il est catalogué très à droite. Bref, à l’opposé du PASOK grec auquel appartient Eva Kaili. Le président polonais actuel, Andrzej Duda, appartient à ce parti.

Le député répond à la journaliste de la télé polonaise. - Telewizja Republica

Lundi soir, dans l’émission « W Punkt » de la chaîne de télévision « Telewizja Republica », Jacek Saryusz-Wolski a lâché une bombe lors de son long entretien avec la journaliste Katarzyna Gósjka. « Eva Kaili était surveillée par les services de renseignement de deux États membres et par la police belge à cause de ses relations, non pas avec le Qatar, mais bien avec la Russie ».