Un héron victime de tirs recueillis par le Creaves de Theux: «Certains os ont explosé en plusieurs morceaux»

« Connerie humaine encore et toujours. » Le Creaves Le Martinet, à Theux, ne décolère pas. Vendredi dernier, il a accueilli son dixième pensionnaire de 2023 : un héron cendré blessé. Pour rappel, un Creaves est un centre de soins et de revalidation pour animaux sauvages, agréé par la Région wallonne. Et dès l’arrivée de l’oiseau, ses blessures ont été jugées suspectes.

Il s’agissait d’un héron cendré présentant plusieurs blessures suspectes. Ce que des radios confirmeront plus tard. Manon Noël, soigneuse au Martinet, nous raconte.