Il prétend avoir retrouvé le chat de la Montoise Yasmine et lui réclame 300€: «Il a joué sur notre faiblesse…»

On sait à quel point les félins peuvent être attachants, et leur disparition constitue un drame. « On a recueilli notre chat, Saphir, il y a presque deux ans. Il sort et rentre en journée ou le soir. Un jour de tempête, il y a deux semaines, il n’est pas revenu, ni les jours suivants, et il n’avait jamais fait ça », se souvient Yasmine Barbach, 24 ans. Elle publie des annonces sur les réseaux sociaux pour retrouver son mâle tigré.