«Destin’Action ailleurs» à Saint-Luc Ramegnies-Chin: une séance d’info pour faciliter les séjours des jeunes à l’étranger

InforJeunes Ath, le BIJ (Bureau International de la Jeunesse) et l’équipe du SIEP partageront de nombreuses informations utiles pour préparer son voyage : questions à se poser avant le départ, possibilités de séjour, financements possibles… Des jeunes partis à l’étranger viendront également partager leur expérience avec le public.

Infos via Facebook : https ://www.facebook.com/siep.asbl.mouscron et Instagram : @siepmouscron. Évènement gratuit. Inscription obligatoire via formulaire. https ://forms.gle/72isvv3MX1SeN9f17