Cette année à Oupeye, la part belle sera donnée aux vélos et autres modes doux: 1,3 million d’euros pour des traversées de villages et des liaisons

C’est par prudence, préférant recevoir les tout derniers chiffres du Fédéral et de la Région wallonne pour le boucler, qu’Oupeye ne présente son budget 2023 qu’en cette fin janvier. Et si ce dernier n’affichera un boni à l’exercice propre que de 20.789 euros, le boni général dépasse les 5,6 millions d’euros. Une situation confortable, conséquence des réserves réalisées ces dernières années pour pouvoir absorber les coups durs. « Nous avons 2030 en ligne de mire et visiblement, jusque-là, d’après les projections, on devrait s’en sortir sans trop de problèmes. Tout dépendra aussi de ce que vont nous rapporter le Trilogiport et Chertal », commente Serge Fillot, bourgmestre d’Oupeye.

Néanmoins, si Oupeye se dit plus sereine que d’autres communes, ce n’est pas pour autant qu’on a choisi de ne pas faire attention à ses dépenses. Car ici aussi, les 10 % de saut d’index et les coûts énergétiques qui ont triplé ont fait mal. « Nous avons fait des efforts à tous les niveaux, là où c’était possible d’en faire », commente Paul Ernoux, échevin en charge du Budget. « On a par exemple anticipé les deux sauts d’index annoncés pour 2023, même si le bureau du plan n’en prévoit plus qu’un seul. Cette année, nous toucherons 14 mois d’IPP au lieu de 12 en raison d’un nouveau système de comptabilité du SPF Finances. Mais nous avons peur que les Oupeyens, frappés par la crise, ne sachent pas payer leur IPP ou leur précompte immobilier. On a donc choisi de provisionner le 1,3 million de recettes supplémentaires à l’IPP. Et donc de faire sans. » Un IPP qui restera, pour information, à 8 % et le précompte immobilier à 2.600 centimes additionnels.