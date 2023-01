«Drag Race Belgique»: voici les 10 drag-queens qui seront en compétition dans la nouvelle émission de la RTBF (photos)

Après France 2 l’été dernier, c’est au tour de la RTBF d’adapter la célèbre émission américaine de RuPaul, « Drag Race » qui met en compétition des drag-queens. Chez nous, le programme s’intitulera « Drag Race Belgique » et reprendra tous les codes de son modèle américain, qui depuis est décliné dans de nombreux pays à travers le monde.

Sur Tipik, l’émission sera présentée par la drag-queen québécoise Rita Baga. La RTBF a en effet préféré faire appel à une personnalité internationale plutôt que belge, le monde des drag-queens étant assez petit chez nous et la présentatrice (et présidente du jury) risquait du coup de bien connaître les participantes. Aux côtés de Rita Baga, on retrouvera deux autres jurés, le chanteur et comédien Mustii et l’influenceuse mode et beauté Luffy.