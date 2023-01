Il se sert de Pascal le Grand Frère pour manipuler son ex et sa famille: «C’est le pire cadeau que mon fils pouvait recevoir pour son anniversaire» (vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a un an, Cindy Thirion s’est séparée de son compagnon. Mais cette séparation ne se passe pas dans les meilleures conditions. Elle a dû fuir l’homme avec qui elle est restée neuf ans. Elle a dû déménager, bloquer les numéros de téléphone, les réseaux sociaux...

La Waimeraise va de nouveau bientôt déménager avec sa famille car elle en a marre des pressions incessantes de son ex. Selon cette maman de trois enfants, ce dernier lui a fait subir, tout comme à sa famille, des épisodes de violence psychologique importants. Selon Cindy, son ex manipule, intimide et les espionne sans cesse et il ne semble pas prêt de s’arrêter visiblement.