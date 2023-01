Nouveauté à Trooz: les actes d’état civil désormais disponibles en ligne

Bonne nouvelle pour les habitants de la commune de Trooz ! En effet, l’administration communale vient d’annoncer, via sa page Facebook, qu’il était désormais possible d’obtenir en ligne les actes d’état civil.

Et pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur le site internet « justonweb », de sélectionner « Extraits et copies », puis de se connecter via Itsme ou e-ID (lecteur de carte d’identité).