Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Standard piétine. Avec un bilan de 6 points sur 21, il est même dans le dur avant de recevoir Eupen. L’heure n’est plus à la fête du côté de Sclessin et une réaction est attendue, d’autant plus après la faillite subie à l’Antwerp. « Je prends mes responsabilités, nous n’étions pas suffisamment préparés et organisés pour le tempo que notre adversaire a imposé », claque Ronny Deila. « Nous n’avons pas su préparer correctement l’aspect tactique des choses parce que les conditions climatiques nous ont obligés à travailler en intérieur, dans la bulle où le terrain est plus petit, il fait 60-70 mètres. Impossible pour moi de montrer ce que je veux voir sur le terrain. Ce fut déjà le cas juste avant le match de Coupe, toujours face à l’Antwerp. Et nous avions très mal joué. Ce vendredi, il faut être clair. Je dois mieux faire mon travail. »

Ronny Deila réagit. Il a dispensé l’entraînement de mercredi dans le stade Maurice Dufrasne, contraint et forcé suite à l’enneigement des terrains de l’Académie. Après avoir subi les mises à l’écart de Selim Amallah et de Nicolas Raskin, les départs attendus de certains autres joueurs, les renforts qui n’arrivent pas, les attaquants qui restent muets… le Norvégien doit revoir ses plans d’entraînements. Pas facile la vie de coach du Standard. « Je suis heureux que cela ne soit pas ma première expérience d’entraîneur… » concède-t-il avec un sourire en coin. « Car il y a déjà eu beaucoup de choses à gérer qui ne sont pas à proprement parlé sportives. »