René, le bourreau de Pantoufle, le bichon qu’on lui a offert, s’explique suite à son geste odieux: «Il aboyait trop, j’ai vu rouge et j’ai pris un couteau»

Cela devait être la belle histoire ! Elle a tourné en véritable scène d’horreur ! René se plaignait de se sentir seul dans sa résidence service dans laquelle il vit depuis 3 ans à Wanze. Il a lancé un appel pour recueillir un petit chien. Appel, reçu, il a obtenu 13 réponses de personnes voulant lui confier un chien.

Finalement, il « opte » pour un jeune bichon, Pantoufle, offert par une famille de Colfontaine. Celle-ci vient déposer le chien lundi après-midi, en toute confiance. Tout le monde semble heureux. Mardi matin, la famille sonne à René pour savoir comment Pantoufle a passé sa première nuit. Et là, stupéfaction et horreur, René dit froidement : « Il était vraiment insupportable, je l’ai tué ». La panique dans la famille qui joint directement la direction de la résidence service et l’horrible nouvelle : le chien a été égorgé après avoir été pendu avec sa laisse. C’est un membre du personnel qui découvrira « Pantoufle » agonisant. Il devra être euthanasié.

« Un coup de sang »

Nous tentons de savoir pourquoi le septuagénaire a pu commettre un acte aussi cruel. Ce mercredi, nous l’avons interrogé.