Mustii intègre le jury de «Drag Race Belgique»: «J’ai été ému aux larmes à plusieurs reprises»

Je suis fan de cette émission depuis toujours. Je suis abonné à la plateforme « Wow » qui diffuse la version américaine, et j’ai regardé toutes les franchises. Je n’ai jamais souhaité être juge dans une émission télé, ce n’est pas mon truc, mais quand on m’a sollicité pour « Drag Race », je ne pouvais pas refuser. La production souhaitait concevoir un jury cohérent. Si Lufy s’attarde sur la mode et le glamour, je m’intéresse surtout à la performance scénique. J’ai endossé ce rôle avec énormément de plaisir, comme un spectateur. Je me rends d'ailleurs régulièrement dans des cabarets bruxellois. Je côtoie le monde des drag queen depuis de nombreuses années. Sans oublier Rita Baga qui a tout de suite imposé sa bonne humeur. Elle est québécoise, et c’est une bonne chose. Comme les drag queens se connaissent quasiment toutes en Belgique, il était essentiel d’avoir une maîtresse de cérémonie qui apporte sa neutralité.

Je suis beaucoup trop gentil ! (Rires) J’ai essayé d’être le plus naturel et spontané possible, au même titre qu’un spectateur lambda. Je ne souhaitais pas jouer un rôle, j’ai surtout laissé parler mes émotions tout en restant bienveillant et constructif dans mes critiques. Même s’il y a beaucoup de taquinerie et d'ironie, le but n’est pas d’enfoncer les candidates. Il est important de les laisser être qui elles sont vraiment. J’ai d’ailleurs été ému aux larmes à plusieurs reprises. Chaque candidate se donne corps et âme sur scène. C’est vraiment impressionnant et très prenant. Certaines performances m’ont forcément renvoyé à des questionnements personnels.

Qu’avez-vous de drag en vous ?

Pour moi, Mustii est une forme de drag car c’est un personnage que je défends sur scène. Les candidates m’ont énormément inspiré pour perfectionner mon travail scénique et esthétique car elles jouent avec les codes de la pop culture. C’est vraiment stimulant pour l’esprit. J’ai d’ailleurs moi-même déjà testé le maquillage et les talons hauts. Je trouve que ça me va bien. J’aime l’hybridation des codes et des genres. Chaque homme possède une part de féminité. Il est important de l'assumer, et même d’en jouer parfois. Et puis, sans le vouloir, un artiste comme David Bowie défend aussi une forme de drag. Il est l’un des fondateurs de cet univers.

Quel impact pourrait avoir « Drag Race Belgique » sur notre société ?

Je suis convaincu que cette émission peut aider certains jeunes dans leur processus d’identification. C’est une bonne chose que le service public propose un tel concept en prime time. Ce programme dégage aussi beaucoup d’empathie. Les candidates parlent de leur parcours personnel avec sincérité. Leurs témoignages sont authentiques et permettront à certaines personnes de s’assumer pleinement. Vous savez, « Drag Race » n’est pas qu’une simple émission de télé-réalité. On met le divertissement et le spectacle en lumière de façon presque engagée et politique.

Gardez-vous un bon souvenir de votre coming out ?

Oui car j’ai essayé de ne pas en faire un événement. J’ai la chance d’être né dans une famille très ouverte, plutôt intellectuelle. Je l’ai annoncé de façon très simple, comme si j’allais acheter du pain. Moi, je n’aime pas qu’on me positionne dans une case, autant sur le plan relationnel qu’artistique. Ça a toujours été mon leitmotive, notamment dans la manière dont je me définis. Je suis avant tout un être humain. Les détracteurs diront que c’est à la mode de tout hybrider, mais il est surtout important de rester soi-même, d’oser et de jouer avec les références. Ça donne l’impression que tout est possible.

Avez-vous peur pour la sécurité des candidates ?

Je pense qu’elles sont assez féroces. J’espère que tout va bien se passer pour elles. Il est certain que cette émission est clivante et fera remuer de la crasse sur les réseaux sociaux. Quoi qu’il arrive, il faut faire bloc autour des candidates et les soutenir. Il ne faut surtout pas se laisser intimider par les critiques. Et puis, avant de défendre des questions de genre et d’identité, « Drag Race » parle surtout de danse, de musique, de mode, de maquillage… Le drag est une discipline artistique, et il ne faut pas l’oublier.

Cette première saison comptera de nombreux invités comme Jarry, Lio, Sandra Kim, Plastic Bertrand ou la juge d’instruction Anne Gruwez. Qui vous a le plus impressionné ?

Chaque invité est arrivé avec un regard extrêmement frais et bienveillant. Leurs commentaires étaient tous très intéressants. Ils n’ont pas hésité à mettre les pieds dans le plat. J’ai beaucoup aimé les interventions d’Anne Gruwez. La manière dont elle a échangé avec les candidates était vraiment très émouvante. D’ailleurs, BJ Scott viendra exceptionnellement me remplacer dans le deuxième épisode. J’avais un concert le soir du tournage, et je n’ai donc pas pu y assister. J’étais vraiment très triste.