Driss fonce sur des Namurois en voiture devant le Vanilla Sky à Fleurus: ce n’est finalement pas une tentative de meurtre, selon la cour d’appel

La troisième chambre correctionnelle de la cour d’appel du Hainaut a réformé mercredi un jugement prononcé en première instance à Charleroi, condamnant un homme à dix ans de prison pour une tentative de meurtre et une tentative d’assassinat. Les faits ont eu lieu le 13 juillet 2019 à la sortie d’un bar éphémère à Fleurus.

Me Etienne Gras avait contesté la tentative de meurtre et la tentative d’assassinat. La cour l’a suivi, requalifiant les préventions en coups et blessures volontaires. Une peine de cinq ans de prison a été prononcée.