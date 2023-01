Liège-Bastogne-Liège: La Redoute change de catalogue

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En ce mercredi 25 janvier, jour d’anniversaire de Remco Evenepoel, par pur hasard d’un calendrier élaboré au chausse-pied, les organisateurs des classiques ardennaises, en collaboration avec les autorités politiques et sportives de la Province de Liège ont annoncé les perspectives printanières de leurs deux épreuves.

Le champion du monde portera, à Liège, non seulement le maillot arc-en-ciel mais aussi le dossard numéro un pour y défendre le titre qui généra une émotion colossale au confluent de l’Ourthe et de la Meuse. Une victoire élaborée dans la côte de La Redoute où, pratiquement au sommet, le Brabançon actionna une accélération inouïe, là où d’autres champions avaient besoin de souffler. « C’est le démarrage qui m’a le plus impressionné sur toute la saison 2022 », confie Christian Prudhomme, le patron du Tour.

La suite est un opus connu, un troisième acte d’opéra baroque achevé par ce jeune chef d’orchestre impérial dans son aventure solitaire, tellement rare dans une classique de cette ampleur. « Oui et non », corrige Jean-Michel Monin, chargé du tracé des classiques wallonnes chez ASO. « Depuis que nous avons retrouvé une arrivée sur le plat, il y a eu deux conclusions en solitaire avec Fuglsang (2019) et Evenepoel et deux sprints entre les meilleurs du monde remportés par Roglic et Pogacar. Terminer seul n’est donc pas une exception. »