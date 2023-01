Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La traversée de Spa, c’est le projet qui va bouleverser la commune et plus particulièrement son centre-ville. Les travaux vont durer des années et vont changer radicalement la face de la ville. Les implications sont nombreuses et voici, pour nous, les plus gros changements.