La crèche des «Mini-doux», à Biercée, ferme et laisse 22 familles sur le carreau: «Cette décision, je la prend la mort dans l’âme»

C’est une mauvaise nouvelle qui laisse plus de 22 familles dans l’embarras le plus complet : la crèche privée « Les Mini-doux », située à Biercée (Thuin), va fermer ses portes le 31 mars. Pour la directrice, Fanny Dufour, c’est une décision très difficile qui a été prise : « Cela fait 12 ans que je gère cette crèche. J’adore mon métier, être entourée de ces enfants me rend heureuse. Cette décision, je la prends la mort dans l’âme », dit-elle, presque en larmes.